شكرا لقرائتكم ألفريد ندياي ينضم للشباب حتى 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان مع لاعب الوسط السنغالي الدولي ألفريد ندياي لمدة 3 سنوات قادما من صفوف فريق فياريال الإسباني.
وبدأ ابن الـ29 عاماً، مسيرته في الفئات السنية لنانسي الفرنسي قبل أن يلعب للفريق الأول ومنه إلى تركيا لفريق بورساسبور، قبل ان يخوض تجربة إنجليزية في سندرلاند، ليعود بعدها إلى تركيا ويلعب لإكسهيرسبور. وخاض بعدها ندياي لعدة تجارب أوروبية مع هال سيتي ووولفرهامبتون الإنجليزيين وفياريال وريال بيتيس الإسبانيين، قبل أن يلعب لملقا على سبيل الإعارة.
ومع منتخب السنغال خاض ندياي 28 مباراة، رغم لعبه في جميع الفئات السنية لمنتخب فرنسا، وشارك لاعب الوسط في مونديال 2018 أمام بولندا واليابان، كما لعب في كأس إفريقيا الأخيرة أمام الجزائر.
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