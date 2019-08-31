722 مشاركاً في سباق ياس المجتمعي للجري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مجلس أبوظبي الرياضي، صباح أمس، سباق ياس المجتمعي للجري، الذي أقيم في أروقة «ياس مول»، وانطلقت أولى فعالياته في الثامنة صباحاً، بمشاركة مجتمعية كبيرة، وصلت إلى 722 متسابقاً، لثلاث مسافات رئيسية هي 2.5 كيلومتر وشارك فيها 199 متسابقاً، و5 كيلومترات وشارك فيها 256 متسابقاً، و10كيلومترات وشارك فيها 267 متسابقاً.

وأسفرت نتائج السباق المفتوح لمسافة 2.5 كم (إناث) عن فوز موزة الغفلي بالمركز الأول بعد أن قطعت المسافة في زمن وقدره 13:30 دقيقة، فيما فاز في فئة (الرجال) أحمد النقبي بزمن قدره 10:32 دقيقة، أما السباق المفتوح لمسافة ال5كم (إناث) فقد فازت به البريطانية جيما براون بزمن 24:32 دقيقة، وفي فئة (الرجال) فاز محمد الحمادي بزمن 19:27 دقيقة.

وفي سباق المسافات الطويلة ال 10 كم فازت الكولومبية ماريا خوسيه جارسيا بالمركز الأول عن الفئة المفتوحة بزمن 48:50 دقيقة، والفرنسي جيرارد ديفيسم بالمركز الأول بزمن 39:14 دقيقة.

وأكد طلال الهاشمي مدير إدارة الشؤون الفنية في مجلس أبوظبي الرياضي أن الإقبال الكبير على المشاركة في السباق دليل مهم على تفاعل مجتمع أبوظبي مع الأنشطة المجتمعية التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بهدف ممارسة الرياضة، والحد من المعوقات الصحية، وجعل الرياضة نمطاً لحياة صحية مثالية، مبيناً أهمية السباق، كونه الأول في الموسم الرياضي 2019 - 2020، ودوره في رفع مستوى التفاعل بالأنشطة كافة وبتنوع الرياضات، لافتاً إلى أن المجلس حرص على تنظيم السباق في معلم بارز وهو ياس مول الذي يعد من أهم وجهات التسوق لعموم فئات المجتمع والزوار في الإمارات.