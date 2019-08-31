فرايبورج يمدد تعاقده مع حارس المرمى شفولو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي فرايبورج الألماني لكرة القدم أمس، عن تمديد عقد حارس مرماه ألكسندر شفولو، دون الكشف عن فترة التمديد.

ويعد شفولو «27 عاماً» الحارس الأساسي لفرايبورج منذ موسم 2015 - 2016 وقد جذب اهتمام فرق أخرى من خلال عروضه الجيدة.

وقال شفولو في تصريحات لموقع نادي فرايبورج: الفرص الأخرى دائماً تكون قائمة، ولكن من المهم للغاية أن تستمر في المكان الذي تشعر فيه بالسعادة.

وطبقاً لسياسة النادي، لم يعلن فرايبورج تفاصيل بشأن تمديد التعاقد.