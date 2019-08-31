«الأبيض» يهزم الدومينيكان برباعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم على منتخب الدومينيكان بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي جرت بينهما، مساء أمس، على استاد مدينة الشيخ خليفة الرياضية في المنامة.

أنهى منتخبنا الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف عن طريق خليل إبراهيم (هدفين) والهدف الثالث لجاسم يعقوب، وأضاف بندر الأحبابي الهدف الرابع في الحصة الثانية من المباراة.

جاءت المباراة خلال معسكر المنتخب الذي يقيمه حالياً في البحرين استعداداً لمواجهة منتخب ماليزيا يوم 10 سبتمبر/أيلول المقبل بكوالالمبور، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

ويخوض منتخبنا مباراة ودية اليوم السبت أمام منتخب سريلانكا في ختام المعسكر، على أن تعود البعثة إلى الدولة صباح غد الأحد استعداداً للسفر إلى العاصمة كوالالمبور فجر يوم 4 سبتمبر المقبل.