سارابيا في تشكيلة إسبانيا للمرة الأولى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استدعي الجناح الجديد لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بابلو سارابيا الى المنتخب الإسباني للمرة الأولى في أول تشكيلة يعلنها روبرت مورينو منذ أن استلم الإشراف على «لا فوريا روخا» حتى نهاية التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020، وذلك بعد استقالة لويس أنريكي من منصبه.

وفي أول تشكيلة له كمدرب رابع لمنتخب إسبانيا في غضون سنة بعد جولن لوبيتيغي وفرناندو هييرو وأنريكي، قرر مورينو الاستعانة بجناح سان جيرمان سارابيا الذي انتقل الى النادي الباريسي هذا الصيف، كما ضم للمرة الأولى مدافع أتلتيك بلباو أوناي نونيز الذي كان ضمن تشكيلة إسبانيا الفائزة بكأس أوروبا دون 21 عاماً في يونيو الماضي.

واستعان مورينو أيضاً بلاعب آخر من تشكيلة أبطال أوروبا لدون 21 عاماً بشخص داني سيبايوس الذي يدافع حالياً عن ألوان أرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

وتلتقي إسبانيا في الخامس من سبتمبر مع رومانيا في بوخارست ضمن منافسات المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020، قبل أن تستضيف جزر فارو بعدها بثلاثة أيام في المدينة الشمالية خيخون.

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ويتصدر أبطال أوروبا لعامي 2008 و2012 مجموعتهم بعد فوزهم بمبارياتهم الأربع الأولى، بفارق 5 نقاط عن كل من السويد ورومانيا.

وضمت التشكيلة: لحراسة المرمى: دافيد دي خيا وكبيا اريزابالاغا وباو لوبيز.

للدفاع: خوسيه لويس غايا، جوردي ألبا، ماريو هيرموسو، سيرخيو راموس وداني كارفاخال، أوناي نونيز، دييغو لورنتي، خيسوس نافاس.

للوسط: سيرجيو بوسكيتس، رودري هرنانديز، ساول نيغيز، فابيان رويز، داني باريخو، داني سيبايوس، تياغو الكانتارا، سوسو.

للهجوم: ميكيل أويارزابال، رودريغو مورينو، باكو الكاسير، بابلو سارابيا.