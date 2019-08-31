شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يخطف التعادل من الفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح عجمان في خطف التعادل من الفجيرة في ملعبه بهدفين لكل فريق في المباراة التي جرت بينهما أمس ضمن الجولة الثانية من كأس الخليج العربي. تقدم الفجيرة ( 15) عبر فيرناندو جابرييل، وأضاف جوناثان بنيتس الثاني (28) وسجل لاعب الفجيرة عبد الله صالح بالخطأ في مرماه( 36 )بينما نجح ويليام أوسو في تسجيل الهدف الثاني لعجمان في الدقيقة 48. وحصل الفجيرة على أول نقطة له في البطولة بينما رفع عجمان رصيده إلى نقطتين.
ونجح الظفرة في خطف فوز صعب في ملعب مضيفه اتحاد كلباء 3-2 ،وتستكمل اليوم مباريات الجولة ب3 مواجهات الأولى بين الشارقة والوحدة، والثانية بين النصروخورفكان في السابعة مساء، بينما يستضيف شباب الأهلي على ملعبه بالعوير الجزيرة في التاسعة والنصف مساء.
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