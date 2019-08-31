الوصل إلى الدور الثاني للبطولة العربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بطائرة خاصة لتقلّ بعثة الوصل في رحلة العودة من الخرطوم إلى دبي، وذلك عقب تأهله إلى الدور الثاني من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية لكرة القدم، على الرغم من خسارته بهدفين مقابل هدف أمام الهلال ليتفوق بمجموع المباراتين 3-2.

جرت المباراة على ملعب الهلال في أم درمان، ضمن إياب الدور 32 من البطولة، وتقدم الهلال بالهدف الأول في الدقيقة 12 من عمر المباراة بواسطة وليد الشعلة لينهي الشوط الأول متفوقاً. وفي الحصة الثانية ضاعف الهلال النتيجة عن طريق اللاعب نفسه (وليد الشعلة) في الدقيقة 79، لكن ليما استغل خطأ من مدافع الهلال حسين الجريف ليسجل هدفاً للوصل في الدقيقة 87 لتنتهي المباراة لصالح الهلال بهدفين، وهي النتيجة التي لم تشفع له بالعبور، بعد أن كان خسر في جولة الذهاب في زعبيل من الوصل بهدفين نظيفين، ليخطف «الإمبراطور» بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من البطولة.