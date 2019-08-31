شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يفوز على اتحاد كلباء في ملعبه 3-2 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح الظفرة في خطف فوز صعب في ملعب مضيفه اتحاد كلباء 3-2 في المباراة التي جرت بين الفريقين في استاد اتحاد كلباء أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الخليج العربي.
تقدم دييجو جارديل للظفرة في الدقيقة 9، وأضاف جواو بيدرو الهدف الثاني في الدقيقة 19، وسجل المجري جوجاك الهدف الأول لاتحاد كلباء في الدقيقة 35، وتعادل الألماني بينل مالابا للنمور في الدقيقة 43، وعاد جواو بيدرو ليهز شباك اتحاد كلباء مجدداً في الدقيقة 78.
وحصد الظفرة أول 3 نقاط له في المسابقة، ليتقدم إلى المركز الثالث في المجموعة الأولى، بينما تذيل اتحاد كلباء الترتيب دون نقاط.
بدأت المباراة بهجوم منظم من الظفرة الذي وضح أنه يبحث عن هدف مبكر، ومن كرة انطلق بها البرازيلي ديجو جارديل مخترقاً دفاعات النمور وسدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك معلناً الهدف الأول للظفرة في الدقيقة 9 وبينما يحاول اتحاد كلباء إدراك التعادل باغتهم الظفرة بهدف ثان في الدقيقة 19، وانطلق البرازيلي جواو بيدرو خلف دفاعات النمور تسلم تمريرة طولية من الحارس خالد السناني، وسددها بطريقة رائعة في الشباك.
أسفرت محاولات النمور عن هدف في الدقيقة 35 من هجمة مرتدة مثالية. وانطلق وليد عمبر على الجهة اليسرى، ومرر الكرة إلى جوجاك الذي سددها أرضية قوية اكتفى خالد السناني بمشاهدتها تسكن الشباك.
تفوق النمور واستحوذوا على الكرة، ومرة أخرى ظهر وليد عمبر ومرر كرة عرضية متقنة من الجهة اليمنى حولها بينل مالابا برأسه داخل الشباك دون مضايقة من دفاعات الظفرة في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
ضغط أصحاب الأرض بقوة في الدقائق الأولى من الشوط الثاني. وشكلت الجبهة اليسرى مصدر خطورة خاصة مع تحركات البرازيلي كيناندرو سانتوس.
وتألق يوسف الزعابي حارس مرمى اتحاد كلباء، وتصدى لانفراد خطر في الدقيقة 58 من سهيل المنصوري، وبعد دقيقتين فقط تصدى لفرصة خطيرة من البديل خالد باوزير.
في الدقيقة 78، عاد الظفرة ليتقدم مجدداً. وحصل الضيوف على ضربة ثابتة نفذها دييجو جاردل وحوّلها جواو بيدرو بطريقة رائعة داخل الشباك، سعى النمور إلى التعادل مجدداً، لكنّ محاولاتهم رغم كثرتها باءت بالفشل، لتنتهي المباراة بفوز الظفرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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