شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يعوّل على ليفاندوفسكي للحاق بالصدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعول بايرن ميونيخ على هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي للحاق بفريقي الصدارة بوروسيا دورتموند ولايبزيغ عندما يستقبل اليوم ماينتس المتواضع على ملعب «اليانز ارينا» في المرحلة الثالثة.

وسجل بايرن ميونيخ خمسة أهداف في المرحلتين الأوليين حملت جميعها توقيع مهاجمه البولندي: اثنان في مرمى هرتا برلين (2-2) وثلاثية في مرمى شالكه (3-1).

ولا شك بأن ليفاندوفسكي يريد الاحتفال بتجديد عقده مع الفريق البافاري من خلال ممارسة هوايته التهديفية في مرمى ماينتس، لاسيما أنه زار شباكه 14 مرة في 17 مباراة.

وقام بايرن ميونيخ بتجديد عقد ليفاندوفسكي لسنتين إضافيتين لينتهي في يونيو 2023، علماً بأنه التحق بصفوف النادي البافاري عام 2014 قادماً من الغريم المحلي بوروسيا دورتموند.

وصرح المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينتس رومينيغيه قائلاً: ليفاندوفسكي في رأيي الشخصي أفضل مهاجم في العالم وهو منذ سنوات من أعمدة فريقنا».

وبدوره قال ليفاندوفسكي (31 عاماً) في بيان نشره الموقع الرسمي للنادي: بات بايرن ميونيخ وطني الرياضي، أنا مقتنع بأننا سنحقق المزيد من الانتصارات في الأعوام القادمة. بايرن هو أحد أفضل ثلاثة أندية في العالم ولدينا تشكيلة رائعة وأنا فخور بأن أكون جزءاً من النادي».

وخاض ليفاندوفسكي مع بايرن 246 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 197 هدفاً، وهو ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي بعد الأسطورة غير مولر (508) وكارل-هاينتس رومينيغيه (217). كما بات افضل هداف اجنبي في تاريخ «البوندسليغا» بتسجيله 207 أهداف في 292 مباراة منذ انتقاله الى دورتموند عام 2010 من ليخ بوزنان البولندي.

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وأحرز المهاجم الدولي البولندي لقب الدوري الألماني خمس مرات، والكأس مرتين، وتوج ثلاث مرات أفضل هداف في «البوندسليغا» بقميص بايرن، كما خسر نهائي مسابقة دوري الأبطال أوروبا عام 2013 امام بايرن نفسه عندما كان في صفوف دورتموند. وأشاد به مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش بقوله: لديه الكثير من المسؤوليات هنا في بايرن ميونيخ وهو يتحملها بجدارة. تجديد العقد هو اشارة الى مدى اهميته بالنسبة الى النادي.

واعترف كوفاتش بأن فريقه يواجه منافسة من أكثر من طرف هذا الموسم، خلافاً لما حصل في المواسم الأخيرة.

وقد تشهد صفوف بايرن ميونيخ مشاركة المهاجم البرازيلي فيليبي كوتينيو أساسياً للمرة الأولى منذ انتقاله معاراً من برشلونة قبل 10 أيام، علماً بأنه شارك احتياطياً في نصف الساعة الأخير ضد شالكه الأسبوع الماضي. واذا حصل ذلك، فإنه سيكون أغلب الظن على حساب توماس مولر الذي تراجع مستواه كثيراً في السنتين الأخيرتين واستبعد نهائياً عن منتخب ألمانيا.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز السادس حالياً بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند ولايبزيغ المتصدرين.

ويحل دورتموند ضيفاً على أونيون برلين الصاعد هذا الموسم الى مصاف أندية النخبة، حيث يسعى الأول الى تحقيق فوزه الثالث توالياً.

وسيغيب عن دورتموند الذي سجل 8 أهداف في مباراتيه الأوليين، البلجيكي ثورغان هازار الوافد اليه حديثاً لإصابة في وركه وسيغيب بالتالي «لأسابيع عدة» بحسب ناديه.

لكن مدرب الفريق السويسري لوسيان فافر يستطيع الاعتماد على الجناح الجديد الوافد أيضاً يوليان براندت لسد الثغرة التي سيتركها غياب هازار. ويقص لايبزيغ الطامح الى لعب الأدوار الاولى في البوندسليغا شريط المرحلة الثالثة من الدوري الألماني، الجمعة عندما يحل ضيفاً على بوروسيا مونشنغلادباخ. وحقق لايبزيغ الفوز في مباراتيه الأوليين في الدوري هذا الموسم ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند.