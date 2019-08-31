الشارقة يواجه الوحدة وقمة بين الجزيرة وشباب الأهلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستكمل اليوم مباريات الجولة الثانية من كأس الخليج العربي، بثلاث مواجهات تجمع الأولى بين الشارقة والوحدة على ملعب الأول في السابعة مساء، وفي ذات التوقيت يحل النصر ضيفاً على خورفكان، بينما يستضيف شباب الأهلي على ملعبه في العوير فريق الجزيرة في التاسعة والنصف مساء.

وسيكون الشارقة مطالباً بتلميع الصورة عندما يستضيف الوحدة اليوم بعد أن خسر أمام بني ياس في الجولة الأولى بهدفين نظيفين، ولم يظهر الشارقة في تلك المباراة بصورة البطل الذي حصل على لقب دوري الخليج العربي في نسخته الماضية، وسيعمل المدرب عبدالعزيز العنبري، المدير الفني للشارقة على تحقيق الفوز بهذه المباراة بعد أن وضع اللمسات الأخيرة على الفريق خلال تدريبات، أمس.

وفي المقابل منح الفوز الأخير للوحدة على الفجيرة بثلاثية اللاعبين دفعة معنوية؛ لتقديم الأفضل في البطولة، وسيكون عليهم مجاراة الشارقة على ملعبه.

وفي المباراة يدخل النصر مباراة خورفكان بمعنويات عالية بعد الفوز بثلاثية على اتحاد كلباء، بينما سيكون خورفكان مطالباً بتحقيق الفوز الأول عقب الخسارة في الجولة الماضية من الجزيرة، فيما ستخطف قمة الجزيرة وشباب الأهلي الأنظار، خاصة أن الضيف تشهد صفوفه غيابات عدة بسبب تواجد عدد من لاعبيه مع المنتخب الأول والأولمبي، فيما يسعى أصحاب الأرض للفوز الأول بعد التعادل مع العين.