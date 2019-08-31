شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائري أوناس من نابولي إلى نيس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقل لاعب الوسط الدولي الجزائري آدم أوناس، من نابولي الإيطالي إلى نيس الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار التعاقد معه نهائياً، وذلك بحسب ما أعلن الأخير أمس. وأصبح أوناس، البالغ من العمر 22 عاماً، والذي بدأ مشواره الاحترافي في فرنسا مع بوردو قبل الانتقال إلى نابولي عام 2017، التعاقد الثالث لنيس منذ أن أعلن الاثنين عن استحواذ مجموعة «إينيوس» البريطانية التي يترأسها رجل الأعمال الثري جيم راتكليف، على النادي الفرنسي.
وانضم أوناس، الذي توج هذا الصيف مع منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية، ثالث لاعب يضمه نيس في الساعات ال24 الأخيرة بعد المهاجم الدنماركي كاسبر دولبرغ من أياكس الهولندي، ولاعب الوسط الهجومي أليكسيس كلود-موريس من فريق الدرجة الثانية الفرنسية لوريان. وخاض أوناس 28 مباراة في الدوري الإيطالي مع نابولي وسجل 3 أهداف منذ وصوله إلى الفريق الجنوبي عام 2017.
واستهل نيس الموسم الجديد من الدوري الفرنسي بفوزين على أميان ونيم بنتيجة واحدة 2-1، قبل أن يخسر الأربعاء على أرضه أمام مرسيليا 1-2.
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