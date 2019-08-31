الإمارات تشارك في عمومية الاتحاد الدولي للسلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة السلة اجتماعاً أمس الأول في بكين على هامش مونديال السلة، وحضر الاجتماع عدد من ممثلي الاتحادات المحلية والإقليمية والقارية لوضع خريطة العمل في الدورة الجديدة للاتحاد وتعيين رؤساء اللجان المختلفة. ومثل الإمارات في هذا المؤتمر الدولي كل من اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي وعبدالله الأنصاري عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي وعبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد الإمارات عضو المكتب التنفيذي الآسيوي والدكتور منير بن الحبيب المدير الفني لاتحاد الإمارات.

وشارك في المؤتمر 18 اتحاداً عربياً هي الإمارات، السعودية، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، قطر، لبنان، سوريا، الأردن، العراق، فلسطين، تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا، اليمن، الصومال ومصر.

وعلى هامش المؤتمر التقى اسماعيل القرقاوي بالرئيس الجديد للاتحاد الدولي المالي هامان نيانغ حيث قدم له التهنئة على رئاسته للاتحاد في الدورة الجديدة، متمنياً له التوفيق وتحقيق قفزة نوعية ونجاحات جديدة لكرة السلة العالمية. وبدوره أثنى الرئيس الجديد على الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحادان الإماراتي والعربي بقيادة القرقاوي لدعم اللعبة وتنفيذ البرامج والبطولات التي تعزز هذا الجانب، مشيراً الى أن بطولة دبي الدولية التي تقام سنوياً والتي تستقطب أبرز مدارس كرة السلة في آسيا وإفريقيا وأوروبا تعتبر من البطولات الناجحة وقال إن استمرار هذا الحدث الدولي للمرة الثلاثين على التوالي هو أكبر دليل على نجاح البطولة ومساهمتها في خدمة اللعبة. وعلى صعيد النشاط العربي أشاد الرئيس الجديد بالجهود التي يبذلها الاتحاد العربي بخصوص تنفيذ برامجه وبطولاته في مواعيدها، إلى جانب إقامة دورات التدريب والتحكيم والإحصاء والاهتمام بالبطولات النسائية التي تلقى اهتماماً خاصاً من الاتحاد المعني.

من جهة أخرى حرص القرقاوي على الالتقاء برؤساء الاتحادات العربية مقدمين كل الدعم المطلوب ومساندة المنتخبين التونسي والأردني ممثلي العرب في هذه التظاهرة الدولية.