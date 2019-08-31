رئيس الاتحاد الدولي للجودو يشيد بتحضيرات بطولة التسامح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرج لاعب منتخبنا للجودو إيفان من منافسات بطولة العالم للجودو، التي تواصلت في مدينة نيبون بودوكان اليابانية، بمشاركة 146 دولة من مختلف القارات، والتي تختتم، يوم غد الأحد، وجاءت خسارة إيفان في الدور التمهيدي ضمن فئة الوزن الثقيل تحت 100كجم، أمام اللاعب البرازيلي رافاييل بوزاكايني، وبذلك يودع منتخبنا منافسات بطولة العالم، التي تتصدرها اليابان ثم فرنسا في المركز الثاني، وهولندا في المركز الثالث.

واعتبر الجهاز الفني لمنتخبنا بطولة العالم الحالية فرصة ممتازة؛ لتجهيز اللاعبين للمشاركة في النسخة ال11 من بطولة «التسامح جراند سلام أبوظبي للجودو»، التي تقام خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

من جانب آخر، نقل ناصر التميمي أمين عام اتحاد الإمارات للجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، رسالة شخصية من محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو إلى رئيس الاتحاد الدولي للجودو المجري ماريوس فايزر؛ وذلك على هامش بطولة العالم التي تتواصل في اليابان، وأبدى ماريوس سعادة وارتياحاً لبطولة «جراند سلام أبوظبي» تحت مسمى: (بطولة التسامح 2019) التي تقام بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي ضمن مبادرة «عام التسامح»، وأشاد بسير تحضيرات البطولة، وثمن رئيس الاتحاد الدولي ترحيب اتحاد الإمارات للجودو باستضافة أول منتخب للاجئي العالم للجودو في «بطولة التسامح»؛ ترجمة لاستراتيجية الاتحاد الدولي للجودو ورسالته الإنسانية، وبلغ عدد الدول المشاركة في أبوظبي قبل 54 يوماً من موعد انطلاقة البطولة 40 دولة من مختلف القارات، كما تشهد بطولة التسامح المقبلة مشاركة اللاعب ماسنجا بوبل الذي تأتي مشاركته تحت مظلة العلم الأولمبي كأول مشاركة لذلك التكوين الجديد، كما تشهد البطولة أول مشاركة لمنتخب (كوراساو) إحدى جزر منطقة البحر الكاريبي.