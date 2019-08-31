العنبري: مطالبون بتحسين الصورة ومنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عبدالعزيز العنبري، المدير الفني لفريق الشارقة، أن مباراة اليوم أمام الوحدة لن تكون سهلة، وقال في المؤتمر الصحفي: «المباراة مهمة للطرفين، وأتمنى أن نكون أفضل حالاً وأفضل ذهنياً وفنياً من المباراة السابقة، البطولة معقدة قليلاً، ويجب علينا الاستعانة بلاعبي الرديف، ونحن نفقد معظم لاعبي الرديف المتواجدين معنا لالتحاقهم بالمنتخب، نعرف أن هذا الأمر للمصلحة العامة، ولذلك لم نعمل كثيراً على التصحيح، بل كان اهتمامنا باستقدام 3 لاعبين وتجهيزهم لأول مباراة لهم، وسنعطي فرصة للاعبين آخرين».

وأوضح العنبري، أهمية البطولة وضرورة تقديم مستوى أفضل، وقال: «البطولة مهمة، لكننا في نفس الوقت مطالبين بمنح فرص للجميع وعمل منافسة تفيدنا كجهاز فني، المردود على الموسم سيكون إيجابياً ولا نعاني أي غيابات في صفوف لاعبينا».

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وتحدث مهاجم الشارقة محمد خلفان، عن استعداداتهم كلاعبين للمباراة، وعن درجة انسجامه مع الفريق، كما عزا اللاعب الظهور غير المرضي للفريق في مباراة بني ياس لصعوبة البدايات في بعض الأحيان، وقال اللاعب: «نستعد بشكل جيد للمباراة، ونعمل على تصحيح أخطاء المباراة السابقة، واستعادة شكل البطل وندخل المباراة للحصول على النقاط الثلاثة من المباراة، وأضاف لا نفتقد التجانس، وخضنا معسكراً طويلاً أسهم في صهر الجميع في مجموعة واحدة ونلعب كفريق واحد، البدايات عادة تكون صعبة وأنا كلاعب جديد في الفريق لم أحس بأي غربة وسط لاعبي الشارقة».

وأكد اللاعب أن الكرة في ملعب اللاعبين، وقال: «المدرب أعطانا كل ما عنده في التدريبات والخطط والكرة في ملعبنا كلاعبين للسعي إلى تغيير الصورة غير المناسبة التي ظهر بها الفريق في المباراة السابقة، وسنعمل كل ما في وسعنا لتصحيحها».

وعلى خط متصل توجه الكابتن إبراهيم سيف، الذي تم تعيينه مؤخراً مديراً للاحتراف في نادي الشارقة بالشكر والتقدير إلى إدارة النادي، وإلى شركة الكرة الشرقاوية على ثقتها فيه، وقال: «أتمنى أن أكون عند حسن الظن بي وعند ثقة الجميع وسأبذل قصارى جهدي في خدمة هذا الصرح الرياضي الكبير، وأتمنى التوفيق لجميع فرق النادي في مختلف البطولات وعلى وجه الخصوص فريق كرة القدم، كما أتمنى التوفيق لإدارة النادي ولشركة الكرة».