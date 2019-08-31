ستريبل: لا نمانع خوض المباريات بلاعبين شباب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الهولندي يورغن ستريبل المدير الفني لفريق الجزيرة، دعمه للعناصر الشابة في فريقه، مؤكداً ثقته بأنهم سيقدمون أداء على قدر تطلعات محبي الفريق خلال مباراة اليوم أمام فريق شباب الأهلي.

وسيواجه فخر أبوظبي مضيفه في دبي بنقص 12 لاعباً من قائمة الفريق؛ بعد التحاقهم للدفاع عن ألوان المنتخبين (الوطني والأولمبي) الإماراتيين.

وأشار المدرب الهولندي إلى عدم وجود أي مخاوف لديه من الدفع باللاعبين والوجوه الشابة للفريق ضمن التشكيلة الأساسية، وأنه على ثقة بامتلاكهم القدرة اللازمة؛ لمواجهة شباب الأهلي.

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وقال خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: لا نمانع بخوض المباريات بلاعبين شباب على الإطلاق؛ لأنني أرى أن اللاعب الجيد والذي يظهر أداءً مميزاً يستحق أخذ الفرصة واللعب كأساسي بغض النظر عن العمر.

وأضاف: «سنبدأ المباراة بثلاثة لاعبين شباب، وفقاً لقواعد ولوائح البطولة. لقد تدربت مجموعة من مواهبنا الشابة معنا خلال الأسبوع، وستشكل المباراة فرصة لتقييم تقدمهم ومتابعة أدائهم على أرض الواقع. يمتلك نادي الجزيرة أكاديمية جيدة للغاية ساهمت في تخريج اللاعبين الشباب الذين يتمتعون بالموهبة، ويملكون المهارات التي تؤهلهم للانطلاق بمسيرتهم كمحترفين، وبالتأكيد فإن هناك عدداً من هؤلاء الشباب في المواجهة».

وقال: لدينا ثقة كاملة بقدرتنا على تحقيق نتيجة جيدة بعد الفوز في المباراة الأولى. شباب الأهلي فريق جيد للغاية مما سيجعل مباراتنا القادمة حماسية للغاية، ويرفع التطلعات، وهذا لن يغير من هدفنا لتقديم أداء ممتاز بنسبة 100% والحصول على النقاط الثلاث كاملة.

من جانبه أعرب فارس جمعة مدافع الجزيرة عن تفاؤله بتقديم أداء جيد اليوم، وأكد أنه لا يوجد أي سبب يمنع الجزيرة من إضافة انتصار جديد، وأضاف: أشكر كامل طاقم التدريب والإداريين على الجهود الممتازة التي قدموها لإعدادنا لهذه المباراة. سيشكل غياب لاعبينا الدوليين اختباراً لنا؛ لكننا ما زلنا نملك فريقاً قوياً. هدفنا الفوز وتقديم أفضل أداء، وسنبذل قصارى جهدنا؛ لتحقيق ذلك.