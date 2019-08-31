كاميلي: فرصة لتجربة العناصر الجديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد البرازيلي باولو كاميلي المدير الفني لخورفكان، جاهزية واستعداد فريقه لمواجهة النصر، مساء اليوم، بملعب اتحاد كلباء ضمن مباريات الجولة الثانية ل«كأس الخليج العربي»، وأكد كاميلي ثقته بأن اللاعبين سيقدمون مباراة جيدة أمام النصر؛ بعد تصاعد مستوى الفريق من مباراة لأخرى.

وأوضح كاميلي في المؤتمر الصحفي أمس الأول: مباراة اليوم بداية لظهور بعض العناصر التي لم تشارك في اللقاء السابق على غرار العاجي كوامي اوتون وعبدالعزيز، الفرصة ما زالت موجودة لبعض اللاعبين لدخول التشكيلة من واقع أن الفريق ما زال قيد الإنشاء والتكوين، الأمر الذي يتطلب دخول عناصر جديدة في الخانات التي يحتاج إليها الفريق.

وعن تراجع أداء لاعبيه في الشوط الثاني للقاء الجزيرة، والمعالجات التي وضعها الإطار الفني؛ لتجنب ذلك التراجع في لقاء اليوم وبقية اللقاءات المنتظرة، اعتبر كاميلي تراجع اللياقة في الحصة الثانية بالأمر الطبيعي، عطفاً على ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، مبيناً أن التأثر بالأجواء الحارة لم يقتصر على أداء لاعبيه فقط؛ بل تأثر بذلك لاعبو فريق الجزيرة.

من جانبه، عبر اللاعب بيسمارك بييرا، الذي رافق المدرب في المؤتمر الصحفي عن رغبته في عدم الاكتفاء بالبقاء بالمحترفين، مبيناً طموحه مع زملائه اللاعبين في المنافسة، مؤكداً أن الأماني لا تتحقق إلا بالجدية والاستماع إلى تعليمات الجهاز الفني، وقال: إن وجود طاقم برازيلي إضافة إلى لاعبين برازيليين يتكلمون لغة واحدة سيساهم بكل تأكيد في انسجام الفريق.