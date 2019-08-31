منتخب الشباب وصيف بطولة غرب آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصل منتخبنا الوطني للشباب، على المركز الثاني في بطولة غرب آسيا لكرة القدم للشباب، تحت 19 سنة، بعد خسارته، أمس، في المباراة النهائية، أمام منتخب العراق، بركلات الترجيح 4-2، وكان الوقت الأصلي للقاء انتهى بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وتوج منتخب العراق بلقب النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت في رام الله بفلسطين، وكانت انطلقت يوم 22 أغسطس/آب الجاري بمشاركة 6 منتخبات، وكان منتخبنا وصل إلى النهائي بعد تغلبه على منتخب فلسطين في نصف النهائي. وقدم منتخبنا مستوى مميزاً في مباراة النهائي، وكان الأقرب في الوصول إلى مرمى منافسه منتخب العراق، لكنّ مهاجمي منتخبنا لم يترجموا الفرص التي أتيحت لهم، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، ويلجأ الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت لمنتخب العراق.