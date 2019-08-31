زاناردي: المباريات ستفرز اللاعبين لتثبيت التشكيلة

قال البرازيلي كايو زاناردي المدير الفني لفريق النصر: «إن فريقه سيدخل مباراة مهمة أمام نظيره خورفكان في الجولة الثانية من مسابقة كأس الخليج العربي، طامحاً في مواصلة مشوار الفوز؛ بعد النتيجة الإيجابية التي حققها أمام اتحاد كلباء؛ حيث حقق النصر الفوز بثلاثية نظيفة».

وأضاف المدرب خلال المؤتمر الصحفي: أمامنا مباراة مهمة أخرى في الجولة الثانية، وهي مباراة مختلفة عن مباراة اتحاد كلباء في الجولة الأولى، نخوض كل مباراة على حدة ونحضر لجميع المباريات بشكل قوي، والآن تركيزنا ينصب على اختيار التشكيل الأنسب للفريق في المباراة القادمة؛ بسبب الغياب في صفوف الفريق، والمتمثلة في ذهاب بعض اللاعبين إلى المنتخب الوطني إلى جانب الإصابات التي تعرض لها البعض الآخر.

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وأكمل كايو: نسعى في الفترة الحالية إلى استغلال مباريات الكأس للاستقرار على التشكيلة الرئيسية التي سنعتمد عليها في بطولة الدوري، ونحن الآن في حاجة إلى التركيز في جميع المباريات المقبلة؛ من أجل استمرار النتائج الإيجابية؛ لكي نبدأ الموسم الحالي بشكل قوي، كما أنهينا الموسم السابق.

وختم كايو حديثه: الضغوط في كرة القدم تعد أمراً معتاداً خاصة على المدربين، وأنا شخصياً اعتدت على الضغوط، إلى جانب أنني لست من نوعية المدربين الذين يشتكون عند غياب أي لاعب، أنا أبذل قصارى جهدي؛ من أجل مساعدة الفريق واللاعبين على الفوز، واستمرار نتائجنا الإيجابية؛ لأننا نمثل نادياً عريقاً لديه جماهير كبيرة، ويلعب في دوري قوي على المستوى القاري.

وقال محمود خميس لاعب الفريق: المباراة لن تكون سهلة، ففريق خورفكان من الفرق الجيدة؛ لكننا نسعى إلى تقديم الأداء القوي الذي يساعدنا على تحقيق الفوز وحصاد النقاط الثلاث، عملنا بشكل قوي خلال فترة الإعداد، وبدأنا الموسم بشكل جيد؛ من خلال الفوز على فريق اتحاد كلباء بثلاثية نظيفة، لدينا المدرب كايو وهو مدرب جيد، نثق به كثيراً، ونسعى معه إلى استمرار نتائجنا الإيجابية؛ لأن طموحنا هذا الموسم يتمثل في المنافسة على كل البطولات التي نشارك بها، وعلى الرغم من أن الطريق لن يكون سهلاً، فإننا سنقاتل من أجل السير على الطريق الصحيح، وتحقيق أهدافنا.