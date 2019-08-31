شكرا لقرائتكم خبر عن فيتيل يتصدر التجارب في بلجيكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الألماني سيبستيان فيتيل سائق فريق فيراري أفضل زمن في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى البلجيكي الذي يقام غداً ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، وتلاه زميله تشارلز لوكلير في المركز الثاني.
وسجل فيتيل دقيقة و574ر44 ثانية محققا أفضل زمن للفة على مضمار سبا-فرانكورشان البالغ طوله 7004 أمتار، وتلاه لوكلير في المركز الثاني بفارق 214ر0 ثانية،وجاء ماكس فيرستابن سائق ريد بول في المركز الثالث بفارق 933ر0 ثانية.
أما البريطاني لويس هاميلتون، متصدر الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم، فقد احتل المركز السادس في التجربة التي عانى خلالها من مشكلة فنية في سيارته، بينما احتل زميله فالتيري بوتاس المركز الخامس.
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