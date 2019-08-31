منتخبا الشباب والناشئين للدراجات يعودان من المغرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت الى البلاد أمس بعثة منتخبي الشباب والناشئين للدراجات، بعد انتهاء المعسكر الخارجي الذي أقيم في مدينة إفران المغربية لمدة 12 يوماً وتضمن تدريبات يومية بالمشاركة مع الفرق المغربية. وحقق المعسكر كل الأهداف المرجوة منه وفي مقدمتها رفع المستوى الفني والبدني للاعبين وتأهيلهم للبطولات المقبلة والتي تتضمن المشاركة في كأس آسيا للمضمار بالهند وتايلاند والبطولة العربية للطريق والمضمار في مصر.

وكان في استقبال البعثة عبدالكريم الزرعوني المدير المالي رئيس اللجنة الفنية باتحاد الدراجات الذي أثنى على برنامج إعداد المنتخبين، مشيراً الى أن معسكر المغرب يعتبر المحطة الثانية، وسبق للمنتخبين الانتظام في معسكر إعداد داخلي استضافه النادي العربي بأم القيوين لمدة 3 أسابيع وذلك في إطار خطط لجنة المنتخبات برئاسة عبدالناصر عمران الشامسي وتوجيهات مجلس الإدارة برئاسة أسامه أحمد الشعفار بإعداد كافة المنتخبات وتجهيزها للبطولات المقبلة.

من جهة أخرى رشح اتحاد الدراجات المدرب الوطني عبدالله المنصوري للمشاركة في دورة مدربي المضمار التي ستقام في الهند تحت إشراف الاتحاد الآسيوي للدراجات كما رشح الاتحاد اللاعبين راشد المنصوري ومحمد اليعقوبي للمشاركة كلاعبين في الدورة.