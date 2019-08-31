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ريتشي يغيب شهرين عن نيوكاسل

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ستيف بروس المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، أمس، إن مات ريتشي لاعب خط وسط الفريق سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين؛ بسبب إصابة في الكاحل.

وتعرض ريتشي لإصابة في أربطة الكاحل؛ إثر تدخل من حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي خلال مباراة الفريقين التي انتهت بهزيمة نيوكاسل بضربات الجزاء الترجيحية الأربعاء في الدور الثاني من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وكان تشودري قد حصل على إنذار إثر التدخل، وقد أبدى بروس غضبه عقب المباراة واصفاً تدخل اللاعب بأنه تدخل مرعب.

وقال بروس في مؤتمر صحفي عقد، أمس، قبل المباراة المقررة أمام واتفورد اليوم ضمن منافسات الممتاز: أنباء ليست جيدة أعتقد أنه سيغيب لشهرين، ثمانية أسابيع، هو يعاني إصابة في أربطة الكاحل إضافة إلى كدمات وجروح لحسن الحظ أن الغياب لن يستمر ستة أشهر.

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