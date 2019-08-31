الأهلي يقترب من التعاقد مع مراد ياكين ’’مكتشف محمد صلاح‘‘

كتب: ضياء السقا

اقترب السويسري مراد ياكين، من تدريب النادي الأهلي، خلفا للأوروجواياني مارتن لا سارتي.

وبحسب اليوم السابع، من المنتظر أن تعلن إدارة النادي الأهلى عن تعيين مراد يكين بشكل رسمى خلال ساعات القليلة المقبلة.

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وبدأ ياكين مشواره التدريبي بعد اعتزاله مباشرة فى 2006 مع نادى كونكورديا بازل، ثم درب نادى ثيرن ثم لوزيرن، وفى 2012 يبدأ مسيرة التألق فى عالم تدريب كرة القدم مع بازل السويسري حتى 2014، حقق مراد مع بازل نجازات رائعة كنادى سويسرى محلياً واوروبياً، حيث وصل مع بازل إلى قبل نهائى الدورى الأوروبى كما تغلب على تشيلسى ذهاباً وعودة، وعلى مستوى سويسرا حقق كل البطولات مع بازل، فى موسم 2014-2015 درب مراد ياكين نادى سبارتاك موسكو قبل أن تنتهى علاقته بالنادى الروسى بالتراضى.

وقام ياكين بتدريب الثنائي المصري محمد صلاح ومحمد النني، أثناء تواجدهما في بازل.

واكتشف "ياكين" نجومية صلاح ونجح في تطوير إمكانياته الفنية جيدًا، واعتمد عليه بشكل أساسي، حتي أن النجم المصري تألق بشكل لافت للأنظار تحت قيادته، وأصبح أحد العناصر الرئيسية في تشكيلة بازل السويسري، وحقق مع الفريق عدة نجاحات وإنجازات.