الحكم بالحبس على صاحب التغريدات العنصرية ضد صلاح.. والمتهم يعترف بالذنب والندم

كتب: ضياء السقا

قررت محكمة بريطانية معاقبة المشجع الذي ينتمي لإيفرتون بالسجن ستة أسابيع مع وقف التنفيذ لمدة عام بتهمة العنصرية بعد أن أساء لمحمد صلاح نجم ليفربول، ووصفه بالارهابي علي تويتر.

وكشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن العقوبة تضمنت أيضا العمل لمدة 200 ساعة دون أجر وقضاء 14 يومًا في دورة لتعزيز كرامة الإنسان لعدم تكرار هذه الحادثة مرة أخري.

وفي سياق متصل، قالت المحامية المدافعة عن المتهم: "هو يشعر بحالة من الإحراج والخزي بعد ما حدث حيث أنه نادمًا على تصرفه ولم يكن يتوقع أن تتطور الأمور بهذا الشكل خاصة أن حسابه الشخصي كان يحتوي على 13 متابعًا فقط ما حدث كان له تأثير سلبي عليه وعلى عائلته هو يشعر بالندم الكامل".

وقال هايلاند في وقت لاحق خلال التحقيقات: "أعلم أنني سأتهم.. أنا من كتبت تلك التغريدات".

وأقر هايلاند، بأنه أذنب بارتكاب أعمال عنصرية وعرقلة أحد الضباط أثناء قيامه بواجبه.

وكان صلاح، قد تعرض للعنصرية من جديد، في الملاعب الإنجليزي من قبل أحد مشجعي نادي إيفرتون.

ونشر أحد مشجعي إيفرتون، الغريم التقليدي للريدز، والذي يدعى هايلاند صورًا مفبركة لمحمد صلاح وهو يرتدي سترات ناسفة، كما سخر من الإسلام.

من جانبها أدانت إدارة إيفرتون، الواقعة، وأصدرت بيانا أكدت خلاله: "النادي يدين بأقوى العبارات أي نوع من العنصرية، لقد شاركنا تلك المواد العنصرية المسيئة مع السلطات المختصة، ونبحث الأمر أكثر لفهم ما إذا كان هذا الشخص الذي نشر تلك الإساءات العنصرية عبر "تويتر" ينتمي بالفعل لنا أم لا".

Advertisements

وكان صلاح قد تعرض أيضا لهتافات عنصرية، من أحد مشجعي وست هام يونايتد، خلال المباراة التي جمعتهما، في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي، الموسم المنصرم.

وتداول رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو يرصد قيام أحد مشجعي وست هام بسب الدين الإسلامي، أثناء تنفيذ اللاعب المصري ضربة ركنية لليفربول خلال اللقاء.

المقطع المتداول أصبح حديث وسائل الإعلام البريطانية، والتي أكدت أن إدارة نادي وست هام فتحت تحقيقا في الواقعة، لتحديد هوية الأشخاص الذين قاموا بترديد الهتافات ضد صلاح.

أصدرت شرطة لندن حينها، بيانا تعليقا على الواقعة، وقالت: "نحن على دراية بفيديو يظهر فيه تعرض لاعب ليفربول لاعتداء عنصري في مباراة وست هام بملعب لندن يوم الاثنين 4 فبراير".

وأضافت: "الضباط بصدد مراجعة اللقطات، لم يتم القيام بأي اعتقالات ولا تزال التحقيقات مستمرة، ونشجع أي شخص شهد سلوكًا غير لائق أثناء المباراة على عرضه علينا في أقرب فرصة".

كما تعرض النجم المصري للعنصرية من جانب جماهير تشيلسي، حيث نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" لبعضًا من جماهير تشيلسي وهم يرددون هتافات عنصرية ضد صلاح والمسلمين.

وظهرت جماهير تشيلسي في الفيديو وهم يهتفون بشكل عنصري ضد نجم الريدز، واصفة إياه بـ "المفجر".