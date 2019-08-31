موعد مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم في البريميرليج.. والقناة الناقلة والمعلق.. والغيابات والتشكيل

كتب: ضياء السقا

يحل ليفربول، ضيفا ثقيلا على بيرنلي، في السادسة والنصف مساء اليوم السبت، في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول قد فاز في الجولة الأولى على نوريتش سيتي بأربعة أهداف لهدف، وحقق فوزا صعبا على ساوثهامبتون بهدفين لهدف في الجولة الثانية، ثم حقق فوزا كبيرا على أرسنال بثلاثة أهداف لهدف.

ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف.

تشكيل ليفربول

يغيب عن ليفربول الحارس الأساسي أليسون، ونابي كيتا للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ كلوب للريدز بتشكيل مكون من:

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الحارس: أدريان

الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد

الوسط: ويجنالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

الهجوم: روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح- ماني

القناة الناقلة والمعلق

تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق: حفيظ دراجي.