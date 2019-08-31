إشبيلية يهدر أولى النقاط بتعادله مع سلتا فيغو

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



أهدر نادي اشبيليه أولى النقاط في الدوري الاسباني لكرة القدم بتعادله على أرضه مع سلتا فيغو 1-1 الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الليغا.

وكان الفريق الاندلسي قد بدأ الموسم بطريقة مثالية بعد أن حقق انتصارين خارج قواعده على اسبانيول 2-صفر وغرناطة 1-صفر.

وظن فريق المدرب خولن لوبيتيغي أنه خطف النقاط الثلاث للمباراة الثالثة تواليًا عندما سجل الارجنتي فرانكو فاسكيز، الذي دخل بديلا في الدقيقة 70، هدف التقدم برأسية في الدقيقة 81 بعد أن رفع مواطنه ايفر بانيغا كرة متقنة من ضربة حرة، أكدتها تقنية مساعدة التحكيم بالفيديو "فار".

الا ان دنيس سواريز حرم الجماهير في ملعب رامون سانشيز بيخوان من الاحتفال عندما أدرك التعادل للضيوف بعد تمريرة من البديل سانتي مينا (84).

Advertisements

ويتصدر اشبيلية الترتيب بشكل موقت برصيد سبع نقاط، فيما حصد سلتا فيغو نقطته الرابعة بعد خسارته في الجولة الافتتاحية امام ريال مدريد بنتيجة 3-1 وفوزه الاسبوع الفائت على فالنسيا 1-صفر.

ويحل اشبيليه ضيفًا على الافيس في الجولة الرابعة بعد العودة من فترة التوقف الدولية فيما يستضيف سلتا فيغو فريق غرناطة.

شاهد ملخص المباراة