بدء – second week ⚽️ شاهد اليوم مباراة الاتفاق × الأهلي – مباريات الدوري السعودي …...

نتابع بداية الدوري السعودي للمحترفين الأسبوع الثاني 2019-2020 دوري بلس تابع الان جدول مباريات الدوري السعودي، تابع معنا بالتفصيل جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020 – مواعيد مباريات الهلال والأهلي والنصر فى دوري محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الجديد حيث أنه لا تفصلنا عن بدايته إلا ساعات قليلة، وذلك بحسب الإعلان الخاص باتحاد الكرة السعودي، والذي أكد أيضًا أن الدوري السعودي للمحترفين سيتم تسميته خلال هذا الموسم اسم دوري محمد بن سلمان السعودي لكرة القدم، ولذلك عملنا اليوم على توفير الجدول الرسمي الذي تم إطلاقه.

مباريات اليوم السبت 31 أغسطس 2019

مواعيد المباريات المباريات السبت 31 أغسطسالساعة 18:40 السعودية، الساعة 17:40 مصر الاتفاق × الأهلي السبت 31 أغسطس 2019،

الساعة 19:05 السعودية، الساعة 18:05 مصر الرائد × الهلال الثلاثاء 24 سبتمبر 2019، الاتحاد × التعاون

مباريات الدوري السعودي ٢٠١٩_٢٠٢٠

تابع معنا جدول مباريات النادي الأهلي السعودي في الدوري السعودي للمحترفين ، 2019-2020 الذي انطلق يوم الخميس 22 أغسطس في أولى جولاتة.

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جدول مواعيد مباريات الأسبوع الثاني من الدوري السعودي ٢٠١٩_٢٠٢٠

مواعيد المباريات المباريات الخميس 29 أغسطسالساعة 18:45 بتوقيت السعودية، 17:45 بتوقيت مصر العدالة × ضمك الخميس 29 أغسطس 2019

الساعة 20:20 بتوقيت السعودية، الساعة 19:20 بتوقيت مصر الفيحاء × الحزم الجمعة 30 أغسطسالساعة 18:55 السعودية، الساعة 17:55 مصر الشباب × الفيصلي الجمعة 30 أغسطس 2019

الساعة 20:40 السعودية، الساعة 19:40 مصر الوحدة × أبها الجمعة 30 أغسطس 2019

الساعة 20:40 السعودية، الساعة 19:40 مصر الفتح × النصر السبت 31 أغسطسالساعة 18:40 السعودية، الساعة 17:40 مصر الاتفاق × الأهلي السبت 31 أغسطس 2019،

الساعة 19:05 السعودية، الساعة 18:05 مصر الرائد × الهلال الثلاثاء 24 سبتمبر 2019، الاتحاد × التعاون

إعلان جدول الدوري السعودي موسم 2019-2020

مواعيد مباريات الدوري السعودي 2019 – 2020

سيتم البدء في الدوري السعودي يوم الخميس الموافق 22 من شهر أغسطس 2019، على أن يتم تقسيم كافة الفرق التي ستشارك في الدوري السعودي إلى أربعة مستويات وهي كالتالي:

المستوى الأول: يدخل فيه فريق الهلال والنصر والأهلي والتعاون.

المستوى الثاني: يدخل فيه نادي الشباب والفيصلي والرائد والوحدة.

المستوى الثالث: ويدخل فيه الاتحاد والفتح والاتفاق والفيحاء.

المستوى الرابع: ويدخل فيه أبها والعدالة والحزم وضمك.

أما عن جدول البطولة فسيكون كالتالي كما تم إطلاقه من اتحاد الكرة السعودي:

اعرف تردد القنوات الرياضية

القنوات الناقلة بث مباشر للدوري السعودي 2020

وهناك العديد من القنوات التي سوف تقوم بنقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين أو دوري محمد بن سلمان للمحترفين، ومن أهم تلك القنوات قناة السعودية الرياضية بالإضافة إلى قناة دوري بلس.

وقد أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه سيتم تطوير تقنية حكم الفيديو المساعد ”VAR“، ليزداد عدد كاميراتها من 8 إلى 12 كاميرا للتسهيل على حكام المباريات، كذلك قرر الاتحاد السعودي استخدام تقنية Crosshair المتقدمة،وذلك لرصد حالات التسلل الدقيقة في المباريات ، وذلك للتقليل من الأخطاء التحكيمية.

والجدير بالذكر أن أولى المباريات التي سيتم نقلها في الدوري السعودي ستكون بين النصر وضمك في تمام الساعة السابعة مساءً، بالإضافة إلى مباراة الأهلي والعدالة في تمام الساعة التاسعة مساءً من خلال مدينة الملك عبد الله الرياضية.