"عقدة ملعب بيرنلي".. صلاح يبحث عن التسجيل لحفاظ ليفربول على القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استطاع محمد صلاح لاعب ليفربول أن يقود فريقه للفوز في مباراة آرسنال الماضية بعدما سجل مرتين في شباك "الجانرز" في لقاء انتهى لصالح "الريدز" بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة جاءت ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي.

والآن ليفربول سيخوض اختبار جديد عندما يواجه بيرنلي في تمام الجولة الرابعة حيث سيقام اللقاء في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى "الريدز" لمواصلة انتصارته المحلية.

ونجح ليفربول في الفوز بأول ثلاث مباريات على حساب نورويتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ثم على ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف قبل الفوز على آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في المقابل، يمر فريق بيرنلي بفترة نتائج رائعة حيث استطاع أن يجمع أربع نقاط بعد الفوز الساحق الذي حققه في الجولة الأولى على حساب واتفورد بثلاثة أهداف دون رد ثم الخسارة من آرسنال بهدف مقابل هدفين قبل خطف التعادل أمام وولفرهامبتون بهدف لكل فريق.

المباراة بالتأكيد ستشهد مشاركة هداف ليفربول محمد صلاح حيث يسعى الأخير للتسجيل في ملعب بيرنلي بعدما فشل في آخر موسمين حيث شهد موسم "مو" الأول مع "الريدز" غياب الفرعون المصري بسبب الإصابة، بينما شارك في مباراة الموسم الماضي مكتفيًا بالمساهمة بهدف في لقاء انتهى لصالح فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

صلاح استطاع أن يزور شباك بيرنلي في مناسبة واحدة كانت في موسمه الأول حيث انتهى اللقاء وقتها بالتعادل الإيجابي (1-1) في مباراة أقيمت على ملعب "الآنفيلد" ضمن الأسبوع الخامس.

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بطاقة المباراة

بيرنلي × ليفربول

الموعد: 6:30 مساءً.

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 2.

ترتيب ليفربول: الأول بتسع نقاط

ترتيب بيرنلي: السادس بأربع نقاط

الملعب: تيرف مور