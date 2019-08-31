أحمد الشيخ يحتفل بخطوبته

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
احتفل أحمد الشيخ لاعب فريق النادي الأهلي، بخطوبته حيث حرص اللاعب على نشر صورة له أثناء الحفل عبر صفحته الشخصية "فيسبوك".
وكتب اللاعب أثناء نشر الصورة :"يا فرحة في وقتها جاتلي".
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق كانو سبورت في الشهر المقبل ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وكان أحمد الشيخ ساهم في تأهل الأهلي إلى دور الـ32 عقب تسجيله هدفًا في مباراة الذهاب أمام اطلع بره بطل جنوب السودان حيث حسم المارد الأحمر المواجهتين بالفوز (13-0).
ويسعى الأهلي برئاسة محمود الخطيب لحسم مصير المدير الفني الجديد للفريق بعد رحيل المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي والذي أقيل من منصبه عقب الخسارة من بيراميدز (1-0) ضمن دور الـ16 من بطولة كأس مصر.
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