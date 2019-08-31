أحمد الشيخ يحتفل بخطوبته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

احتفل أحمد الشيخ لاعب فريق النادي الأهلي، بخطوبته حيث حرص اللاعب على نشر صورة له أثناء الحفل عبر صفحته الشخصية "فيسبوك".

وكتب اللاعب أثناء نشر الصورة :"يا فرحة في وقتها جاتلي".

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق كانو سبورت في الشهر المقبل ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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وكان أحمد الشيخ ساهم في تأهل الأهلي إلى دور الـ32 عقب تسجيله هدفًا في مباراة الذهاب أمام اطلع بره بطل جنوب السودان حيث حسم المارد الأحمر المواجهتين بالفوز (13-0).

ويسعى الأهلي برئاسة محمود الخطيب لحسم مصير المدير الفني الجديد للفريق بعد رحيل المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي والذي أقيل من منصبه عقب الخسارة من بيراميدز (1-0) ضمن دور الـ16 من بطولة كأس مصر.