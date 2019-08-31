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ملف الجمعة.. مدرب الأهلي.. حادث مروع.. وطريق جديد للنني

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة عن يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس 2019.

بالصور.. حادث مروع لعمرو زكي

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