ملف الجمعة.. مدرب الأهلي.. حادث مروع.. وطريق جديد للنني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس 2019.
قرعة الدوري الأوروبي.. صدام مصري منتظر.. ومجموعة سهلة ليونايتد
صلاح يغيب عن قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر في بريميرليج
الزمالك يسحق نيويورك سيتي في تحديد المراكز بمونديال اليد
منتخب الناشئين يفقد برونزية العالم للطائرة لصالح الأرجنتين
لاعب الزمالك السابق يوضح لمصراوي حالة عمرو زكي
بيشكتاش لـ"الخليج 365": استعارة النني بنية الشراء مقابل 18 مليون يورو
القضية تحسم.. اتهام مشجع إيفرتون بالعنصرية ضد صلاح
حفني يعلن رحيله عن الزمالك.. ورسالة للجماهير
العبور إلى المربع الذهبي.. بيراميدز يهزم الحرس بالكأس
مدرب سويسري يدخل دائرة ترشيحات الأهلي
رسميًا.. وردة ينتقل إلى لاريسا اليوناني
بالفيديو.. النني يصل تركيا تمهيدًا للانتقال إلى بيشكتاش
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