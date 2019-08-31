ليفربول وقمة إيطالية.. تعرف بالمواعيد والقنوات على أبرز مباريات السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عددًا من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية المختلفة والتي من المقرر أن تقام اليوم السبت.

أبرز مباريات السبت عندما يفتتح فريق مانشستر يونايتد المرحلة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي عندما يخرج لمواجهة ساوثهامبتون.

كما يلعب فريق المحترفان المصرييان أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" أستون فيلا أمام كريستال بالاس، ويواجه البطل مانشستر سيتي منافسه برايتون ضمن مباريات نفس الأسبوع.

وتختتم فعاليات الأسبوع بمواجهة ليفربول أمام بيرنلي.

وفي الدوري الإسباني، يلعب برشلونة أمام أوساسونا ضمن مباريات الأسبوع الثالث.

وينتظر عشاق الكرة الإيطالية مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف فريق يوفنتوس منافسه نابولي ضمن قمة الأسبوع الثاني.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أبرز مباريات السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- الدوري الإنجليزي

ساوثهامبتون × مانشستر يونايتد .. الموعد 1:30 ظهرًا.. القنوات الناقلة.. بي إن سبورتس 2.

كريستال بالاس × أستون فيلا .. الموعد 4 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 7.

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مانشستر سيتي × برايتون .. الموعد 4 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

تشيلسي × شيفيلد .. الموعد 4 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 11.

بيرنلي × ليفربول .. الموعد 6:30 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

أوساسونا × برشلونة .. الموعد 5 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

ميلان × بريشيا .. الموعد 6 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.

يوفنتوس × نابولي .. الموعد 8:45 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ × ماينز .. الموعد 3:30 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.

يونيون برلين × بروسيا دورتموند .. الموعد 6:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.