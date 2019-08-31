قائمة الزمالك للاتحاد.. ثنائي هجومي.. و8 غائبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن المدير الفني الصربي ميتشو المدير الفني لفريق نادي الزمالك، القائمة التي تستعد لخوض مباراة الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر.

قائمة الزمالك شهدت غياب 8 لاعبين عن الفريق بداية من أحمد سيد "زيزو" الغائب بسبب الإيقاف، ومصطفى فتحي وخالد بوطيب لعدم الجاهزية.

في المقابل، يغيب الخماسي محمد عبد السلام وحازم إمام وكريم بامبو وإسلام جابر ومحمد صبحي لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الزمالك والمكونة من 20 لاعبًا على الشكل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل.

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خط الدفاع: حمدي النقاز - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمد حسن - محمد عنتر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - محمد أوناجم - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل على ملعب "الإسماعيلية" ضمن دور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر حيث سيقام اللقاء في تمام الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من لقاء بيراميدز وبتروجيت المقرر له يوم الإثنين المقبل.

جدير بالذكر أن الزمالك يُعد حامل لقب النسخة الأخيرة بعد الفوز على سموحة بركلات الترجيح عقب نهاية اللقاء في وقته الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1).