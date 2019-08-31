محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء علي جوهر:
وصل الدولي المصري محمد النني لاعب وسط فريق آرسنال الإنجليزي، إلى تركيا من أجل الانتقال لصفوف بيشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
النني تلقى ترحيبًا كبيرًا فور وصوله إلى تركيا حيث حرص عدد كبير من مشجعي بيشكتاش على تشجيع اللاعب بحسب ما علمه يلا كورة.
ومن المقرر أن يخضع النني للفحص الطبي مع بيشكتاش قبل توقيع العقود حيث سينتقل الدولي المصري إلى الفريق التركي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي مقابل 18 مليون يورو (طالع التفاصيل).
النني سيصبح بديلاً للاعب الوسط التشيلي جاري ميديل الذي أصبح قريبًا من الانتقال إلى بولونيا الإيطالي.
وكان أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال أعلن أنه لا ينوي الاعتماد على النني في الموسم الحالي حيث لم يشارك الدولي المصري في أي مباراة مع "الجانرز" خلال الثلاث جولات الماضية.
وانتقل النني إلى آرسنال في يناير 2016 قادمًا من صفوف بازل السويسري مقابل ما يقرب من 7 ملايين جنيه إسترليني، وتحديدًا خلال عهد المدرب الفرنسي السابق وأسطورة الجانرز أرسين فينجر.
وشارك صاحب الـ27 عامًا في موسم إيمري الأول (2018 - 2019) في 17 مباراة بجميع المسابقات صنع من خلالها هدفًا دون أن يسجل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. النني يصل تركيا تمهيدًا للانتقال إلى بيشكتاش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.