مصر تحطم الأرقام القياسية لدورة الألعاب الأفريقية وتحقق لقب البطولة الـ12 بالمغرب

حطمت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشر المقامة في مدينة الرابط بدولة المغرب جميع الأرقام القياسية في عدد الميداليات المسجلة في تاريخ دورات الألعاب الإفريقية التي انطلقت عام 1965 بالكونغو برازفيل.

نجحت مصر في عام 2019 ببطولة المغرب في تسطير تاريخ جديد بتحقيق عدد 270 ميدالية بواقع 101 ميدالية ذهبية و 97 ميدالية فضية و 72 ميدالية برونزية.

كان أعلى رقم مسجل للميداليات في دورة الألعاب الإفريقية 2015 التي أقيمت في الكونغو والتي حملت مصر لقبها بالحصول على عدد ميداليات 217 ميدالية بواقع 85 ميدالية ذهبية و63 ميدالية فضية و69 ميدالية برونزية.

عادت بعثة مصر بعد أربع سنوات في المغرب لتكسر الرقم القياسي في عدد الميداليات من جديد وكتابة تاريخ جديد في دورات الألعاب الإفريقية.

ينتظر زيادة رصيد مصر غدا السبت في آخر منافسات البطولة حيث يقام منافسات زوجي التنس الأرضي ومنتخب الكرة الطائرة الذي سيلعب على البرونزية.

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أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، أن ما تحقق في المغرب هو نتاج عمل متواصل للاتحادات واللجنة الأولمبية ونتيجة لدعم الدولة المصرية والاهتمام بالرياضة من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يدعم الرياضة بشكل مميز .

قال المهندس هشام حطب إن ما تحقق في دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت في المغرب كان متوقعا وأعلن عنه في المؤتمر الذي عقد للإفصاح عن تفاصيل دورة الألعاب الإفريقية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أضاف المهندس هشام حطب، قائلا:” ما أستطيع أن أعبر عنه حاليا هو الشكر والتقدير لكل الاتحادات والمدربين والإداريين واللاعبين على ما بذلوه من جهد وعرق خلال منافسات دورة الألعاب الإفريقية، رغم المنافسة الشرسة من الدور الإفريقية التي حضرت ببعثات كبيرة ولاعبين محترفين في الخارج من أجل المنافسة ورغم هذه المنافسة الشرسة والصعبه نجح أبطال مصر في تسطير تاريخ جديد وصدارة دورة الألعاب الإفريقية بأرقام تاريخيه لم تحدث من قبل في تاريخ الدورات الإفريقية”.

شدد على أن ما تحقق يضعنا جميعا في المسئولية ويضاعفها من أجل الاستمرار في نفس التقدم وتحقيق مزيد من الإنجازات الرياضية وهدفنا القادم هو تحقيق ميداليات أولمبية في طوكيو 2020 لأنها الهدف الأكبر لنا والذي نستعد له.