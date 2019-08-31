مدرب “صلاح والنني” يقترب من قيادة النادي الأهلي

دخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع السويسري مراد ياكين لخلافة الأورجواياني لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق الأحمر.

وانتقل وفد الأهلي أمس من فرنسا إلى سويسرا وعقد جلسة خاصة مع ياكين من أجل الوصول لاتفاق على تدريب الأهلي حيث رحب السويسري بخلافة لاسارتي.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع عدد من المدربين خلال الأيام الماضية عن طريق أمير توفيق مدير التعاقدات وعضو المجلس خالد مرتجي.

وسبق لياكين تدريب بازل السويسري عندما كان يلعب له محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، وحقق معه لقب الدوري مرتين، و‏بدأ مهمته التدريبية منذ 2006 حيث دربّ 5 أندية بمجموع 210 مباريات فاز 103 وتعادل 64 وخسر 43.