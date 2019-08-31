دخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع السويسري مراد ياكين لخلافة الأورجواياني لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق الأحمر.
وانتقل وفد الأهلي أمس من فرنسا إلى سويسرا وعقد جلسة خاصة مع ياكين من أجل الوصول لاتفاق على تدريب الأهلي حيث رحب السويسري بخلافة لاسارتي.
ودخل الأهلي في مفاوضات مع عدد من المدربين خلال الأيام الماضية عن طريق أمير توفيق مدير التعاقدات وعضو المجلس خالد مرتجي.
وسبق لياكين تدريب بازل السويسري عندما كان يلعب له محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، وحقق معه لقب الدوري مرتين، وبدأ مهمته التدريبية منذ 2006 حيث دربّ 5 أندية بمجموع 210 مباريات فاز 103 وتعادل 64 وخسر 43.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب “صلاح والنني” يقترب من قيادة النادي الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.