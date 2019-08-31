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الخليج السعودي يسعى لضم نجم منتخب مصر لليد

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أكد مصدر مقرب من إدارة نادي الخليج السعودي احد فرق المقدمة بدوري كرة اليد بالمملكة العربية أن نادي الخليج يسعى لضم نجم منتخب مصر أسلام حسن لدعم الفريق

في مشوار الموسم المقبل .

المعروف أن أسلام حسن هو أحد لاعبي منتخب مصر الأول لكرة اليد والنادي الأهلي و كان له دور

مؤثر مع منتخب مصر في البطولات الأخيرة كما شارك مع النادي الأهلي على مدار الثلاث سنوات الأخيرة بشمل منتظم واحد أعمدة الفريق الأحمر
كما فاز إسلام حسن بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية عام ٢٠١٨ مع النادي الأهلي
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