ريال مدريد يضم برونو فيرنانديز أفضل لاعب في الدوري البرتغالي

يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني في طريقه إلى حسم صفقة جديدة قبل أيام وربما ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية "الميركاتو".

فقد ذكرت صحيفة "إس" المقربة من أسوار النادي الملكي أن هناك اتصالات تجري حاليا بين ناديي سبورتينج لشبونة البرتغالي وريال مدريد تتعلق برغبة الأخير في الحصول على خدمات لاعب الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز.

وتولى جورج مينديز، وكيل الأعمال الشهير، مهمة قيادة المفاوضات بين

كلا الناديين رغبة منه في حصول ريال مدريد على خدمات أفضل لاعب بالنسخة الماضية من الدوري البرتغالي مقابل 70 مليون يورو.ويبدو أن الساعات القليلة الماضية شهدت تطورًا كبيرًا في هذه المسألة، وهو ما أكده دانييلي براديه، المدير الرياضي لنادي فيورنتينا الإيطالي، أثناء تقديمه لدالبيرت هنريك لاعبًا جديدًا بصفوف الفريق، عندما سُئل عن احتمالية تعاقده مع لاعب وسط سبورتينج الآخر رافينيا، إذ قال في تصريحات صحفية: "سبورتينج يمكنه سحب رافينيا من سوق الانتقالات لأن برونو فيرنانديز سيرحل إلى ريال مدريد مقابل 70 مليون يورو».جدير بالذكر أن برونو اختير الموسم الماضي أفضل لاعب في الدوري البرتغالي متفوقًا على جوهرة أتلتيكو مدريد الحالية جواو فيليكس، إذ تمكن متوسط ميدان سبورتينج من تسجيل 32 هدفًا في 53 مباراة شارك فيها الموسم الماضي مما يجعله أكثر لاعب وسط سجل أهدافًا في الدوريات الأوروبية خلال الموسم الماضي.