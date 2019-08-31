يومان راحة سلبية للاعبي المصري والفريق يستأنف تدريباته صباح الاثنين ببورسعيد

قرر الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للفريق منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين على أن يستأنف الفريق تدريباته صباح الاثنين المقبل ببورسعيد وذلك استعداداً للمباراة الهامة والمرتقبة التي تجمعه بنظيرهماليندي بطل زنجبار والمقرر إقامتها في الخامس عشر من سبتمبر المقبل على ستاد عمان بزنجبار ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
كان المصري قد اختتم معسكره المغلق بالإسماعيلية بالفوز على فريق الرواد بستة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب فندق توليب الفرسان الذي أقام به الفريق معسكره المغلق.
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