سباستيان ديسابر: نستهدف التتويج بكأس مصر

اكد الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفنى لفريق بيراميدز أن فريقه استحق الفوز اليوم علي حرس الحدود بعد الاستراتيجية التى وضعها للاعبين خلال أحداث اللقاء
وقال المدرب الفرنسي خلال خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أنالجدية شعار فريق بيراميدز خلال المباريات القادمة فى بطولة كأس مصر والسعى لحصد اللقب ولابد من إراحة بعض اللاعبين خلال الثلاثة الأيام المقبلة قبل مواجهة بتروجت فى الدور قبل النهائى الأثنين المقبل .
وأشار المدير الفنى لفريق بيراميدز أن التمركز الجيد للاعبى خط دفاع لفريق حرس الحدود هو السبب فى الضعف الهجومى لبيراميدز وقام بإأشراك اللاعبين الذين يتميزون بالسرعة واستغلال المساحات.
وكان بيراميدز حقق الفوز علي حرس الحدود بهدفين دون رد في ربع نهائي كأس مصر .
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