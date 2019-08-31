حارس مرمى حرس الحدود يكشف سبب الهزيمة أمام بيراميدز بكأس مصر

أكد أحمد السعدني حارس مرمى فريق حرس الحدود، أن ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح فريق بيراميز ببداية الشوط الثاني، غيرت مجرى المباراة.

بيراميدز تأهل لنصف نهائي كأس مصر، بعد أن أطاح بحرس الحدود بثنائية نظيفة، حيث سجل هدفي اللقاء المهاجم النيجيري جون أنطوي.

وقال حارس مرمى الفريق العسكري

في تصريحات تليفزيونية، " موعد ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح بيراميدز، غيرت مجرى أحداث المباراة"

الدقيقة الثالثة مع بداية أحداث الشوط الثاني شهدت ركلة جزاء لصالح بيراميدز بعد أن عرقل مدافع حرس الحدود إسلام عيسي داخل منطقة الجزاء.

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وتابع السعدني حديثه، " أنهينا الشوط الأول متعادلين في النتيجة وأظهرنا تفوقا في بعض أوقات الشوط الأول، لكن مع بداية الشوط الثاني غيرت مجريات اللعب بشكل واضح".

وأضاف " بيراميدز فريق ذو إمكانات هائلة، وتفوق علينا في الجانب البدني واستطاع أن ينهي المباراة لصالحه".

جدير بالذكر أن بيراميدز بتأهله لنصف نهائي كأس مصر ضرب موعدًا يوم الاثنين مع بتروجت الهابط لدوري القسم الثاني.