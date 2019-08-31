سيباستيان ديسابر يكشف الفارق بين الإسماعيلي وبيراميدز

صرح سيباستيان ديسابر المدير الفني لنادي بيراميدز بأنه يعيش نفس الأجواء التي عاشها من قبل أثناء تدريب الإسماعيلي وأنه لايفكر في نهائي كأس مصر و إن إصابة عبدالله السعيد غير مقلقة.
وقال سيباسيتان ديسابر خلال تصريحاتلقناة "نايل سبورت" الفضائية: "حالة عبدالله السعيد غير مقلقة، تعرض لإصابة طفيفة وقررنا عدم مشاركته في المباراة لأن الموسم طويل ونحتاج إليه في الفترات المقبلة."
وتابع " أفكر في نهائي كأس مصر خلال الوقت الحالي، نحن نأخذ الأمور خطوة بخطوة، ودورنا في الوقت الحالي هو التجهيز لمباراة بتروجت، ثم الخطوة التي تليها.
واختتم حول الأجواء في بيراميدز، وناديه السابق الإسماعيلي: " الأمور هنا احترافية للغاية بالطبع، لكن بالتأكيد أنا أحب الإسماعيلي وأعشق الأجواء هناك والجماهير."
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