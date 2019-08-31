محمد النني يصل مطار اسطنبول تمهيدًا لانضمامه إلى بيشكتاش التركي

وصل الدولي المصري محمد النني لاعب نادي أرسنال الانجليزي إلي مطار اسنطبول الدولي تمهيدا لانتقاله الي فرق بيشكتاش بعدما توصل الفريق التركي الي اتفاق مع ارسنال لضم النني لمدة موسم واحد علي سبيل الإعارة. مع ارسنال لضم النني لمدة موسم واحد علي سبيل الإعارة. ومن المقرر أن يخضع محمد النني إلي الفحص الطبي تمهيد إلي التوقيع لصفوف بيشكتاش وسوف يتحمل الفريق التركي راتب النني بالكامل علي أن ينضم اللاعب من أرسنال لمدة موسم واحد دون أن يدفع أي مقابل او يضع بند تفعيل خيار الشراء. تمهيد إلي التوقيع لصفوف بيشكتاش وسوف يتحمل الفريق التركي راتب النني بالكامل علي أن ينضم اللاعب من أرسنال لمدة موسم واحد دون أن يدفع أي مقابل او يضع بند تفعيل خيار الشراء.

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