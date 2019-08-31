٥٦ ميدالية لأبطال رفع الأثقال منهم ٣١ ذهبية في دورة الألعاب الإفريقية

حقق المنتخب المصري لرفع الأثقال 56 ميدالية خلال مشاركتهم بدورة الألعاب الأفريقية المقامة في الفترة من ١٩ إلى ٣١ أغسطس بالمغرب. حيث توج رباعو مصر ب ٥٦ ميدالية بواقع ٣١ ذهبية و ٢٠ فضية و ٥ برونزية.
وبذلك حقق المنتخب الوطني لرفع الأثقال أكبر عدد ميداليات للبعثة المصرية.
و تمثل الميداليات الذهبية لرفع الأثقال نحو ثلث حصيلة مصر من الذهب بالدورة.
و تعد هذه النتيجة تاريخية للأثقال المصرية التي حققت في النسخة الماضية من دورة الألعاب الأفريقية ٤٠ ميدالية بواقع ٢٥ ذهبية و ١٠ فضيات و ٥ برونزيات.
و أصحاب الذهب هم : عبدالرحمن السيد (٣ ذهبيات في +١٠٥ كجم)، و رجب عبد الحي (٣ ذهبيات في ١٠٢ كجم)، و
و أصحاب الميداليات الفضية هم : جابر فرحان (١٠٩ كجم)، و مصطفى إبراهيم (٣ فضيات في ٧٣ كجم)،و أحمد السيد (فضيتين في ٨١ كجم)، و شيماء هريدي (٣ فضيات في +٨٧ كجم)، و هبه أحمد (فضيتين في ٤٩ كجم)، و بسمة إبراهيم (٣ فضيات ٥٩ كجم)، و إسراء أحمد (فضيتين في ٦٤ كجم)، و نعمة سعيد (٦٤ كجم)، و سلمى فرج (فضيتين في ٨١ كجم)، و سمر حسين (٨٧ كجم).
و أحرز الميداليات البرونزية كل من : محمد عبد العزيز (١٠٩ كجم)، و نعمة سعيد (برونزيتين في ٦٤ كجم)، و إسراء أحمد (٦٤ كجم)، و سلمى فرج (٨١ كجم).
و يقود الفريق فنيًا كابتن محمد الديب المدير الفني و المدربين كابتن محمد حسني و محمد طنطاوي و خليل أمين و عبد الباري و أحمد فرغل و الإداريين كابتن ثروت بنداري و كابتن أدهم قليعي. و يرافق البعثة أحمد سمير إداري الفريق و أمين صندوق الاتحاد.
و يرأس البعثة كابتن محمود محجوب رئيس الاتحاد المصري.
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