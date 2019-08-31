بالفيديو ..باريس سان جيرمان يهزم ميتز بثنائية ويتصدر ترتيب الدوري الفرنسي

حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الفوز علي نظيره ميتز بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين علي ملعب سان سيمفورين ضمن الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي سيمفورين ضمن الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي سجل أهداف اللقاء انخيل دي ماريا و إيريك ماكسيم شوبو موتينج في الدقائق 11و43. ماكسيم شوبو موتينج في الدقائق 11و43. وبهذه النتيجة يحصد باريس النقطة التاسعة يتصدر بها ترتيب الدوري الفرنسي بينما يتجمد رصيد ميتز عند النقطة الرابعة يحتل بها المركز الثالث عشر.

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