برشلونة يستسلم في سباق ضم نيمار

أكدت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الكاتالونية والمقربة من نادي برشلونة، أن هذا الأخير قد استسلم في سباق ضم لاعبه السابق ونجم باريس سان جيرمان نيمار جونيور، وذلك لعدم تمكنه من تلبية رغبات النادي الباريسي.

وأشارت التقارير إلى أن نادي باريس سان جيرمان قد قدر قيمة لاعبه البرازيلي ب 215 مليون يورو، وهم ما جعلهم يطلبون من برشلونة تقديم عرض يتضمن ثلاثة لاعبين وهم راكيتيتش، ديمبيلي وتوديبو، إضافة إلى مبلغ مالي كبير لم يتم الكشف عنه.

وألمح التقرير ذاته، إلى أن إدارة النادي الكاتالوني قد قامت بدراسة شاملة للمقترح المادي المطلوب، وقرروا رفضه وقطع المفاوضات مع إدارة الخليفي.

واستبعد نادي برشلونة عمليا فكرة التعاقد مع نيمار، إلا في حل حدوث معجزة في آخر أيام الميركاتو.