الأهلي يستقر على المدرب السابق لمحمد صلاح في بازل

حسمت إدارة النادي الأهلي ملف المدير الفني الجديد، مساء اليوم الجمعة، بعد طول انتظار، منذ إقالة الأوروجوياني “مارتن لاسارتي” مطلع هذا الشهر بعد الخروج المدوي من ثمن نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وتوصل الأهلي لاتفاق مبدئي مع المدرب السويسري “مراد ياكين” الذي سبق له الإشراف على تدريب النجم المصري “محمد صلاح” في نادي بازل السويسري خلال الفترة من 2012 إلى 2014.

وبلغ نادي بازل الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي عام 2013 تحت قيادة مراد ياكين، قبل أن يودع على يد تشيلسي الذي تُوج فيما بعد أمام بنفيكا.

وعُين المدرب ذو الأصل التركي مديرًا فنيًا لنادي “شافهاوزين” السويسري في منتصف شهر يونيه الماضي، لكنه أبدى استعداده للرحيل من أجل تولي تدريب الأهلي.

وتشير كافة المصادر الصحفية إلى أن ياكين صاحب الـ 44 عامًا، هو المدير الفني الجديد للأهلي، في انتظار الإعلان الرسمي من إدارة الأهلي.