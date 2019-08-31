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ريَال مدريد يفاجئ الجميع بصفقة جديدة في الميركاتو

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يوسف الشافعي 0 تبليغ

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أكد دانييلي برادي، المدير الرياضي لنادي فيورنتينا الإيطالي، أن مُتوسط الميدان البُرتغالي لنادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، برونو فيرنانديز أضحى قريبا من حمل ألوان النادي الملكي ريَال مدريد الإسباني.

وصرح برادي لوسائل الإعلام قائلا :” برونو فينانديز لم يعد مُتاحا في السوق، إنه سيذهب إلى ريَال مدريد بقيمة 70 مليون يورو”.

برونو فيرنانديز (صورة : talkSport)

يُذكر أن النادي الملكي يُريد ضم النجم البرتغالي برونو فيرنانديز كبديل لصفقة بوجبا الفاشلة.

 

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