ريَال مدريد يفاجئ الجميع بصفقة جديدة في الميركاتو

أكد دانييلي برادي، المدير الرياضي لنادي فيورنتينا الإيطالي، أن مُتوسط الميدان البُرتغالي لنادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، برونو فيرنانديز أضحى قريبا من حمل ألوان النادي الملكي ريَال مدريد الإسباني.

وصرح برادي لوسائل الإعلام قائلا :” برونو فينانديز لم يعد مُتاحا في السوق، إنه سيذهب إلى ريَال مدريد بقيمة 70 مليون يورو”.

يُذكر أن النادي الملكي يُريد ضم النجم البرتغالي برونو فيرنانديز كبديل لصفقة بوجبا الفاشلة.