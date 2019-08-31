صالح جمعة، مسجون بين نار الزمالك الموقدة والماضي التعيس!

كلما حاول نجم وسط الأهلي “صالح جمعة” الانطلاق نحو حياة أفضل والإلتزام بمباديء ناديه، طارده ماضيه التعيس، وما أكثر من ذلك، محاولات بعض محبي الزمالك للنيل منه كلما سنحت لهم الفرصة لذلك، بغية الانتقام ورد الصاع صاعين لرفضه الإلتحاق بشقيقه واللعب للزمالك بعد عودته من رحلته الاحترافية المخيبة للآمال، مع أخذهم في الاعتبار تصريحاته المثيرة للجدل ضد الزمالك.

في الساعات القليلة الماضية، انتشرت أنباء جديدة قديم، اعتدنا عليها كل فترة، عن نية النادي الأهلي في بيع “صالح جمعة” وتغريمه مبلغ 250 ألف جنيه من راتبه السنوي، بحجة زيادة وزنه وتراجع مستواه الفني في الفترة الأخيرة، حسب رواية أحد المواقع المُتهمة من قبل جمهور الأهلي بتحيزها الفج للزمالك.

النسخة العربية لموقع يوروسبورت، ومقرها الإمارات، ادعت أن إدارة النادي الأهلي تشعر بالصدمة بسبب عودة صالح جمعة لعاداته القديمة بالتصرف بلا مُبالاة واستهتار.

وقال مصدر لموقع يوروسبورت في تقرير مطول نشر عن صالح جمعة ليلة أمس الخميس “وزن اللاعب زاد بشكل ملحوظ، ووصلت بعض صوره إلى سيد عبد الحفيظ وهو في سهرة بأحد المقاهي الخاصة حتى الساعات الأولى للصباح”.

وأضاف نفس المصدر “عبد الحفيظ عبر عن غضبه بشكل كبير وعقد جلسة لتعنيف وتهديد صالح بالاستبعاد النهائي، وفي البداية وقع غرامة قيمتها 50 ألف جنيه، تضاعفت خلال الجلسة إلى ما يقرب الـ 250 ألف جنيه”.

لكن حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من جانب إدارة النادي الأهلي بتغريم صالح جمعة، وركزت كافة التقارير التي نشرت على الموقع الرسمي للأهلي على التدريبات التحضيرية للفريق لدوري أبطال أفريقيا.

في نفس السياق، يستعد صالح جمعة للخضوع لفحص طبي قبل بداية تدريبات الأهلي، المقرر لها يوم غد السبت، لتحديد إذا ما كان سيتمكن من اللحاق بمباراة “كانو سبورت” الغيني الإستوائي في ذهاب الدور التأهيلي الثالث لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وغاب صالح جمعة عن تدريبات الأهلي الأسبوع الماضي بسبب شعوره بالألم في العضلة الأمامية، ومنحه المدير الفني المؤقت “محمد يوسف” عدة أيام للتعافي قبل العودة مطلع الأسبوع المقبل.

Advertisements

نار الزمالك

يبدو أن محاولة الزمالك للانتقام من صالح جمعة لن تنتهي، سواء بعد أن رفض الانضمام لصفوف الفريق، مفضلاً عليه الأهلي، أو بعد التصريح المثير الذي أدلى به مطلع الشهر الحالي.

وعلم Mercatoday من مصدر مُقرب من صالح جمعة، بأن كل الأخبار التي تُنشر في الصفحات الزملكاوية عن صالح جمعة، وحتى تلك التي نُشرت على موقع “يوروسبورت” غير صحيحة بالمرة.

وقال “كل ما يُنشر عن صالح جمعة هذه الأيام يأتي تحت بند الشائعات المغرضة التي تستهدف استقرار الأهلي في الأساس”.

وأضاف “صفحات الزمالك المأجورة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك تحاول التأثير على اللاعب بصفة مستمرة بسبب تاريخه السيء، لكنه لم يخرج عن النص في الفترة الحالية، ولا توجد أي عقوبات وقعت ضده”.

وكان صالح جمعة قال في لقاء متلفز يوم 2 أغسطس الجاري “أعترف بأننى أفرح كثيرًا لخسارة الزمالك، وأشجع أي فريق منافس للزمالك فى المباريات رغم وجود شقيقي عبدالله معهم، لكننى أحاول إخفاء مشاعرى عنه حتى لا يغضب”.

وسُربت قبل فترة قصيرة (نهاية شهر نوفمبر 2018) محادثة بين أحد الصحفيين وعضو مجلس إدارة الزمالك “إسماعيل يوسف” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للاتفاق على كيفية تشويه سمعة صالح جمعة لإجبار الأهلي على التخلص منه.

ويلعب مع الزمالك الشقيق الأصغر لصالح جمعة “عبد الله جمعة” وقدم مستويات مميزة في الفترة الماضية ساعد بها الزمالك على التتويج بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان.