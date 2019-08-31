الحارس العُماني “علي الحبسي” يعود إلى إنجلترا

انضم الحارس العُماني المُخضرم “علي الحبسي” لصفوف نادي وست بروميتش البيون بعقد مدته سنة واحدة، قادمًا من نادي الهلال السعودي في صفقة مجانية.

وينافس وست بروميتش في بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى “تشامبيونشيب” والتي كاد يغادرها نهاية الموسم الماضي لولا سقوطه في المباريات الإقصائية أمام ليدز يونايتد.

ورأت إدارة نادي الهلال السعودي أن مستوى علي الحبسي تراجع ولم يعد بإمكانه الدفاع عن ألوان “الزعيم” خلال الموسم الجديد 2020/2019.

لكن وجهة نظر خبراء وست بروميتش كانت مُغايرة، حيث قرروا الاستفادة من الخبرات الطويلة لعلي الحبسي في الدوري الإنجليزي على مدار السنوات الـ 14 الماضية.

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وبات وست بروميتش البيون خامس فريق إنجليزي يُمثله علي الحبسي منذ عام 2005، بعد كل من “بولتون 2005-2010 وويجان أثلتيك 2010-2015، وبرايتون 2015، وريدينج 2015-2017”.

وشارك حارس سلطنة عُمان في 34 مباراة مع الهلال بالدوري السعودي (دوري محمد بن سلمان للمحترفين) على مدار الموسمين الماضيين.

ووقع الهلال اتفاقية إنهاء عقد علي الحبسي يوم السبت الموافق 20 يوليو 2019، وأقامت إدارة الموج الأزرق احتفالاً بسيطًا للحارس بعد انتهاء ارتباطه بالنادي وتوقيعه على اتفاق انهاء العقد بالتراضي، وذلك تثمينًا للجهود التي بذلها طوال فترة تمثيله للهلال بعد رحيله عن ريدينغ.