الارشيف / اخبار الرياضه

فالفيردي يُعلن خبرا سيئا لجماهير برشلونة

0 نشر
يوسف الشافعي 0 تبليغ

Advertisements

بعدما واصل غيابه عن التداريب الجماعية لناديه ، سيغيب النجم الأرجنتيني للنادي الكاتالوني ليونيل عن الفريق في مُباراة الغد أمام أوساسونا، في إطار الجولة الثالثة من لكرة القدم.

وصرح إيرنيستو فالفيردي، المُدير الفني الإسباني لنادي برشلونة في الندوة الصحفية قائلا :” يُواصل ميسي مرحلة التعافي، نتمنى أن يكون جاهزا في المُباراة المُقبلة أمام فالنسيا بعد التوقف الدولي”.

يُذكر أن ليونيل ميسي لم يتمكن من اللعب رُفقة نادي برشلونة في الموسم الحالي بسبب بداعي إصابة على مستوى عضلة “السمانة”.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فالفيردي يُعلن خبرا سيئا لجماهير برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا