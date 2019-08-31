فالفيردي يُعلن خبرا سيئا لجماهير برشلونة

بعدما واصل غيابه عن التداريب الجماعية لناديه برشلونة، سيغيب النجم الأرجنتيني للنادي الكاتالوني ليونيل ميسي عن الفريق في مُباراة الغد أمام أوساسونا، في إطار الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وصرح إيرنيستو فالفيردي، المُدير الفني الإسباني لنادي برشلونة في الندوة الصحفية قائلا :” يُواصل ميسي مرحلة التعافي، نتمنى أن يكون جاهزا في المُباراة المُقبلة أمام فالنسيا بعد التوقف الدولي”.
يُذكر أن ليونيل ميسي لم يتمكن من اللعب رُفقة نادي برشلونة في الموسم الحالي بسبب بداعي إصابة على مستوى عضلة “السمانة”.
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