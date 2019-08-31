الارشيف / اخبار الرياضه

ثورة في مانشستر يونايتد على اللاعبين العطلة

0 نشر
محمود ماهر 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

ثارت إدارة مانشستر يونايتد في وجه اللاعبين الذين مثلوا عبئًا على الفريق أمثال أليكسيس سانشيز وكريس سمولينج وماتيو دارميان، وقامت بإرسالهم إلى إيطاليا في صفقات مختلفة.

ووافق النادي الإنجليزي على إعارة أليكسيس سانشيز لإنتر ميلانو لمدة موسم دون إدراج بند خيار الشراء في نهاية فترة الإعارة، وبعد ساعات قليلة قرر النادي بيع المدافع الدولي الإيطالي السابق ماتيو دارميان لنادي بارما.

وأكمل مانشستر يونايتد بقيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير ثورة التغيير بإعارة المدافع الدولي الإنجليزي كريس سمولينج إلى نادي روما.

كريس سمولينج في روما (صور: Twitter)
كريس سمولينج في روما (صور: Twitter)

وسيحصل مانشستر يونايتد على مبلغ 1.5 مليون يورو نظير ترك دارميان لبارما، بينما سيحصل على ثلاثة ملايين يورو مقابل إعارة سمولينج.

Advertisements

أما بالنسبة لأليكسيس سانشيز، فقد أضطرت إدارة اليونايتد للمساهمة في تسديد راتبه السنوي مع الإنتر بمبلغ 6.2 مليون جنيه إسترليني.

كريس سمولينج في روما (صور: Twitter)
كريس سمولينج في الفحص الطبي بنادي روما (صور: Twitter)

ويود سولشاير منح لاعبين صغار السن فرصة المشاركة بالخطوط الخلفية للفريق هذا الموسم، خاصةً الثلاثي العائد من الإعارة أكسيل تونزيبي وتيموثي فوسو مينساه وكاميرون بوثويك جاكسون”.

وقد يقوم اليونايتد ببيع المدافع الدولي الأرجنتيني ماركوس روخو في اليوم الأخير من الميركاتو الديدلاين، لعدم قدرته على تقديم أي إضافة منذ انضمامه في عام 2014 من سبورتينج لشبونة نظير 15 مليون جنيه إسترليني بقرار من لوي فان خال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثورة في مانشستر يونايتد على اللاعبين العطلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا