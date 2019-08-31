ثورة في مانشستر يونايتد على اللاعبين العطلة

ثارت إدارة مانشستر يونايتد في وجه اللاعبين الذين مثلوا عبئًا على الفريق أمثال أليكسيس سانشيز وكريس سمولينج وماتيو دارميان، وقامت بإرسالهم إلى إيطاليا في صفقات مختلفة.

ووافق النادي الإنجليزي على إعارة أليكسيس سانشيز لإنتر ميلانو لمدة موسم دون إدراج بند خيار الشراء في نهاية فترة الإعارة، وبعد ساعات قليلة قرر النادي بيع المدافع الدولي الإيطالي السابق “ماتيو دارميان” لنادي بارما.

وأكمل مانشستر يونايتد بقيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير ثورة التغيير بإعارة المدافع الدولي الإنجليزي “كريس سمولينج” إلى نادي روما.

وسيحصل مانشستر يونايتد على مبلغ 1.5 مليون يورو نظير ترك دارميان لبارما، بينما سيحصل على ثلاثة ملايين يورو مقابل إعارة سمولينج.

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أما بالنسبة لأليكسيس سانشيز، فقد أضطرت إدارة اليونايتد للمساهمة في تسديد راتبه السنوي مع الإنتر بمبلغ 6.2 مليون جنيه إسترليني.

ويود سولشاير منح لاعبين صغار السن فرصة المشاركة بالخطوط الخلفية للفريق هذا الموسم، خاصةً الثلاثي العائد من الإعارة “أكسيل تونزيبي وتيموثي فوسو مينساه وكاميرون بوثويك جاكسون”.

وقد يقوم اليونايتد ببيع المدافع الدولي الأرجنتيني “ماركوس روخو” في اليوم الأخير من الميركاتو “الديدلاين”، لعدم قدرته على تقديم أي إضافة منذ انضمامه في عام 2014 من سبورتينج لشبونة نظير 15 مليون جنيه إسترليني بقرار من لوي فان خال.